Ad Astrazeneca a Sky TG24: da Uk prova che vaccino funziona

Allora Presidente. La prima domanda è, direi che è una buona notizia perché ogni tanto abbiamo anche le buone notizie, il Regno Unito attualmente ha un numero di vaccinati che ha raggiunto i 20 milioni. I nuovi casi sono crollati del 40%, quindi direi che è un ottimo risultato. Tutto questo, ottenuto in una settimana il Regno Unito, in particolare, usano il vostro vaccino molte dosi di AstraZeneca più degli altri vaccini. Le posso chiedere innanzitutto presidente di commentarci questo dato. Sicuramente è una prova molto chiara che i vaccini funzionano ed è importante per il controllo di questa pandemia è far sì che il maggior numero di persone sono vaccinate nel breve periodo, quello che è interessante è che iniziano già a esserci i primi dati sull'efficacia in vita reale di questi di questi vaccini. Proprio la settimana scorsa è stato pubblicato un dato molto importante che è la protezione dalle ospedalizzazione, la riduzione di ospedalizzazioni in Inghilterra, specifico, mi correggo, in Scozia, dove fondamentalmente si vede chiaramente che il vaccino di AstraZeneca ha una protezione, una riduzione di ospedalizzazione del 95% e questo è stato fatto, su uno studio su più di mezzo milione di scozzesi sono stati vaccinati e a breve in questi giorni aspettiamo gli stessi dati per l'Inghilterra.