Rimini, ucciso da cc dopo aver aggredito quattro persone

Un uomo armato di coltello da cucina che girovaga in strada e colpisce a caso chiunque gli capiti a tiro. Attimi di terrore a Villa Verrucchio, in provincia di Rimini, poco prima della mezzanotte; quando un ventenne egiziano ha ferito quattro persone, prima di essere ucciso da un carabiniere che è intervenuto per fermarlo. Tutto è accaduto a pochi passi dalla piazza principale del paese, dove erano in corso i festeggiamenti di capodanno. La prima aggressione si è consumata intorno alle 22:30 davanti ad una tabaccheria dove ha ferito di spalle un ragazzo di 18 anni, fermo davanti al distributore automatico. I carabinieri intervenuti sul posto si sono messi sulle sue tracce. L'uomo si era spostato qualche centinaio di metri aggredendo, in seguenza, prima una coppia di anziani e poi una ragazza. I militari gli hanno intimato di gettare il coltello, ma l'uomo ha iniziato ad urlare e a minacciarli; quando ha tentato di accoltellare uno dei Carabinieri presenti il militare ha esploso due colpi di avvertimento verso il basso e poi all'indirizzo dell'uomo che è morto sul colpo. Le persone aggredite sono state soccorse dai sanitari del 118. Tre dei feriti sono stati portati a Cesena, un altro ospedale di Rimini, nessuno è in pericolo di vita.