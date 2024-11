Al Museo della scienza di Milano apre Playlab

Canti degli uccelli, fruscii, foglie ed alberi. Un bosco da esplorare con il tatto e con l'udito. È la prima delle cinque stanze di Playlab, la nuova area educativa tutta dedicata ai più piccoli all'interno del Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Un vero e proprio museo dove la parola d'ordine è toccare, esplorare e sperimentare e scoprire giocando. "È dedicata ai bimbi da 3 a 6 anni. Il che significa cominciare a dare loro, con il gioco naturalmente, sono troppo piccoli per entrare nei laboratori così come li intendiamo poi più avanti, quella che è la loro curiosità, dare sviluppo alla fantasia, dare sviluppo all'immaginazione. Questa è un'area di gioco dove anche i genitori e gli insegnanti, perché sarà dedicata naturalmente anche alle scuole materne, avranno la possibilità di capire quello che c'è nell'animo dei loro bambini". 400 metri quadrati dedicati ai temi dell'esplorazione e della trasformazione. "I bambini di oggi sono gli adulti di domani. Qui dentro vogliamo che abbiano una delle loro prime esperienze di un museo. Un'esperienza educativa e positiva, uno stimolo per amare la scienza e la tecnologia". Il giro prosegue tra colori, forme di gommapiuma, giochi di luci e ombre e tantissimi tantissimi scomparti, tutti rigorosamente da aprire. Ciascuno contiene uno dei reperti della collezione del museo. "Come PPG siamo veramente felici di poter contribuire allo sviluppo del Playlab che riflette veramente la nostra mission aziendale, che è quella di abbellire e colorare il mondo e in questo caso in particolare contribuire alla creatività e allo sviluppo dei bambini e il loro amore per la scienza e la tecnologia.