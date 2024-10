All'università Roma Tre murale per Sara Di Pietrantonio

E' dedicato alla parità di genere il murale realizzato dall'artista Luis Gomez de Teran all'università Roma Tre, nel dipartimento di Economia Aziendale, nuova tappa di un percorso verso la consapevolezza. "E' un percorso che va avanti da anni che è iniziato con iniziative culturali, attività di ricerca, con l'istituzione del centro antiviolenza intitolato a Sara Di Pietrantonio, noi ci auguriamo di chiuderli i centri antiviolenza, non dovrebbero esistere però viviamo in questa società e purtroppo è ancora un tema troppo diffuso troppo radicato". Studentessa di questa università Sara aveva 22 anni quando la notte del 28 maggio 2016 venne uccisa dall'ex fidanzato. Sul muro della facoltà che frequentava adesso ci sono raffigurati dei libri e ci sono delle chiavi. "Queste chiavi aprono le porte della conoscenza che è nostro dovere istituzionale come ateneo, riuscire a far aprire sempre di più per i nostri studenti". La cultura, la conoscenza come alternativa possibile. "Oggi devo dire che i tempi sono maturi per un'altra parte di lavoro che va fatto, che è quello che passa attraverso quegli uomini che desiderano una società diversa". Si tratta di elaborare un'altra società, è una strada lunga e non è facile. "Vedo queste ragazze, questi ragazzi, molto più consapevoli rispetto a otto anni fa e questo mi fa sperare che nelle nuove generazioni questo problema si risolverà prima. La parola consapevolezza è la chiave di lettura di tutto, Sara non aveva consapevolezza dei rischi che stava correndo purtroppo serve tutto anche l'Arte.