Alluvione Valencia, oltre 80 dispersi accertati finora

Alla fine un primo numero dei dispersi, certamente temporaneo ma almeno verificato è arrivato, a fornirlo la Polizia secondo cui sono 89 le persone che mancano all'appello tra loro potrebbero esserci anche alcuni dei 62 corpi ancora non identificati, mentre proseguono le ricerche dei corpi lungo il fiume Poyo, il Magro fino alla foce del fiume Turia nel mare, vanno avanti anche le difficili operazioni per rimettere in piedi i Comuni colpiti. La solidarietà dei volontari non si ferma qui una catena umana composta da studenti prepara i pacchi da portare da Valencia a Cissani sui borghi devastati, ma spesso quando la merce arriva a destinazione si scontra con scelte poco efficienti. Il Governo fa sapere che nelle prossime 12 ore chi ha subito danni alle proprie attività commerciali o alle proprie case potrà avanzare la richiesta di aiuti economici. 143 milioni di euro è la cifra loro destinata sul totale dei 10 miliardi e mezzo stanziati dall'Esecutivo.