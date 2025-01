Almasri, Piantedosi alla Camera: "Espulso perché pericoloso"

Ho adottato un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del testo unico in materia di immigrazione. Il provvedimento è stato notificato all'interessato al momento della scarcerazione nella serata del 21 gennaio e come ha detto, ha lasciato il territorio nazionale. Evidenzio che l'espulsione che la legge attribuisce al Ministro dell'Interno è stata individuata come quale misura in quel momento più appropriata anche per la durata del divieto di reingresso, a salvaguardare la sicurezza dello Stato e la tutela dell'ordine pubblico che il governo pone sempre al centro della sua azione, unitamente ad ogni profilo di tutela dell'interesse nazionale.