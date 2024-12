Alpinisti dispersi, i soccorsi arrivati sino al canalone

Innanzitutto siamo arrivati su Campo Imperatore abbiamo valutato un attimo la situazione, abbiamo visto che diciamo la neve era stata spazzata quasi completamente diciamo dalle cime, era stata portata a valle. Siamo risaliti un piccolo tratto per arrivare al punto in cui c'è la presunta scivolata delle persone che sono disperse, però da li la visibilità era ancora scarsa, quindi non siamo riusciti a entrare nel canale. Siamo arrivati a una quota di circa 2200-2150 metri, quindi presumibilmente all'altezza di dove si trovano i dispersi, però niente, non siamo riusciti a entrare più di tanto perché comunque c'era ancora pericolo.