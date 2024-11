Altamura, assalto a portavalori: bottino da un mln di euro

Bombe carta e fucili mitragliatori Kalashnikov, auto date alle fiamme e disseminate lungo la strada. Scenario da guerriglia alle 8.00 del mattino lungo la statale 96 tra Altamura e Mellitto nel barese. A scatenarlo un commando composto da una decina di banditi disposti a tutto pur di assicurarsi il bottino da 1 milione di euro trasportato da un furgone portavalori. Anche a mettere a rischio la vita di due guardie giurate rimaste fortunatamente illese ma costrette a fermare il mezzo e a consegnarlo di fatto ai rapinatori, che dopo averlo aperto utilizzando delle seghe elettriche lo hanno svuotato in pochi secondi. Prima di fuggire i banditi per guadagnare tempo sulle ricerche che sarebbero scattate da lì a breve, hanno dato fuoco al furgone e a un'altra autovettura bloccando la statale. C'è voluto un intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme mentre partiva la caccia al commando finora vana, da parte dei Carabinieri che hanno utilizzato anche un elicottero.