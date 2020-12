Anziana uccisa Macerata, a Sky TG24 parla il nipote

Che vogliamo fare, la giustizia italiana è questa. La giustizia italiana è questa, Enea, 20 anni, pronuncia poche parole, ora lui, sua madre e il nonno sono indagati dalla Procura di Macerata per la morte della nonna. É l'unico dei 3 a scendere dall'auto, accompagnato dai Carabinieri torna nella villetta di Montecassiano per dare da mangiare ai cani, in questa che era la sua casa, Rosina Cassetti, 78 anni, è stata trovata senza vita sul pavimento della cucina la sera della vigilia di Natale, i suoi familiari hanno raccontato di avere subito una rapina, un malvivente che si sarebbe introdotto in casa, il cuore della donna non avrebbe retto dallo spavento. No, non mi dispiace? Certo che mi dispiace. Dai primi rilievi non sono emerse tracce della presenza di estranei, i magistrati che procedono per omicidio e favoreggiamento hanno iscritto nel registro degli indagati 3 famigliari dell'anziana donna, come atto di garanzia per permettere ai loro consulenti di prendere parte all'autopsia. I risultati saranno depositati nei prossimi giorni, ma l'esame avrebbe confermato l'ipotesi investigativa, morte violenta, asfissia, Rosina Cassetti sarebbe stata uccisa. Ultimamente si era confidata con alcune amiche, parlava di dispetti e soprusi da quando aveva accolto in casa la figlia e il nipote. È andata dai Carabinieri qui a Montecassiano. Era un pò disturbata perché m'ha detto non mi hanno dato retta, lei si lamentava appunto perché non aveva più niente, viveva in cucina e in questo soggiornino, dormiva sul divano. Un malessere a vivere in casa, un malessere a non poter prendere più la macchina, non ce l'aveva più a disposizione, così come il telefono, era cambiata proprio la vita. Rosina Cassetti si era rivolta a un centro antiviolenza, il 29 dicembre avrebbe incontrato un avvocato. Si era rivolta a un centro antiviolenza, perché? Non lo so perché non penso le mancava niente. E allora perché si è rivolta al centro antiviolenza? Chiedilo a chi glielo mette nella testa.