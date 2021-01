Tanto per fare un confronto, in Germania sono state vaccinate 840.000 persone. Da noi l'1,5% della popolazione, lì l'1% della popolazione, cioè il 50% in meno. In Francia solo 250.000 persone, lo 0,37% della popolazione. È questo un segno di trionfalismo? Tutt'altro. Siamo all'inizio di un lungo cammino. Lo comprendiamo tutti. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Ma almeno lasciateci condividere con tutti voi che lo abbiamo iniziato nel migliore dei modi.