Auto elettriche, a Roma primo store Enel X per ricarica

Questa è la prima stazione di ricarica ultraveloce in ambito cittadino, dico la prima perché non è un progetto pilota è una delle tante che andremo a installare in giro per l'Italia, si partirà dai capoluoghi di provincia, in particolare dalle grandi città. l'obiettivo è quello di far sì che chi si sposta sulla mobilità elettrica, che poi è il futuro della mobilità su gomma, abbia la possibilità, contemporaneamente, di ricaricare a casa, ricaricare i caricatori che sono sui parcheggi ormai ovunque nelle grandi città, o comunque sempre di più ne vedremo, infine se c'è necessita di ricaricare in tempi molto rapidi. si verrà a questo tipo di stazioni ,sono bestie da 350 kW, sono in grado di ricaricare l'auto elettrica in 10 15 minuti. Per noi la scelta della mobilità elettrica è la scelta che l'azienda ha fatto sulla quale ha investito tantissimo. Parliamo di solo per la mobilità elettrica 35 miliardi di investimenti nei prossimi 5 anni, ci vorrà del tempo ma il passo di avere dentro le città alla ricarica ad alta potenza, credo che renderà come dire, accessibile e fruibile la mobilità elettrica anche tante fasce di clientela che con l'alta potenza, ovviamente, avranno un uso molto più pratico di questo mezzo. Roma si pone davvero davanti in Italia per quanto riguarda la mobilità elettrica. Questo è evidentemente il primo punto di ricarica per le super veloci, ma stiamo installando già in città, tantissime colonnine per la ricarica è normale. Questo ci consente di dare una risposta a tutti coloro che stanno già cambiando l'auto.