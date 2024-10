Bergamasca, 19enne uccisa a coltellate. Parla il vicino di casa

Io quello che ho visto era, appunto, la ragazza a terra, sporca di sangue e solo in un secondo momento ho visto varie lacerazioni, che però non posso scendere nei particolari. Quindi, all'inizio pensavo fosse un incidente domestico e poi mi sono reso conto che invece c'era stato qualcosa prima, un'aggressione. Però, ecco, la ragazza, l'amica continuava a dire che erano in casa loro due da sole, quindi la prima cosa che ho pensato è che ci fosse qualcun altro in casa di esterno, ecco, non di conosciuto. La prima cosa che ho pensato quando l'ho vista è stata: è uscita dal bagno, è scivolata, ha picchiato la testa da qualche parte. Poi dopo, invece, diciamo che era abbastanza evidente che non fosse solo quello.