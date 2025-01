Bologna, Curcio su ricostruzione post alluvione

bisogna rafforzare i sistemi di protezione civile regionale perché mentre lavoriamo alla ricostruzione gli eventi eccezionali potrebbero ripetersi. Il commissario straordinario Fabrizio Curcio parla all'assemblea legislativa dell'emilia Romagna. Nei giorni scorsi i sopralluoghi nei territori più colpiti dalle alluvioni e l'incontro con i sindaci. Sul fronte della ricostruzione privata sappiamo che ci sono uno virgola nove miliardi messi a disposizione. Troppo poco però le domande di rimborso arrivate ad oggi. Duemilacinquecento serve dice Curcio un cambio di passo sulle procedure messe in atto che possono essere semplificate. La procedura c'è esiste e non è un caso che appunto i rimborsi sono pochi, ma ci sono stati. Quindi non è una procedura che non è utilizzabile. Secondo noi, con qualche modifica rapida, anche tecnologica, anche di sensazione. Possiamo velocizzare un altro nodo da sciogliere sottolinea Curcio è l'unificazione della gestione degli eventi alluvionali del duemilaventiquattro a quella per gli eventi del Duemila e ventitré, davanti a fenomeni di questa portata. Per il presidente dell'emilia Romagna De Pascale purtroppo la reazione della Repubblica è stata insufficiente. Ciascuno dice deve essere capace di metterci la faccia ed è tempo di tracciare una strada nuova. Occorre un lavoro corposo di riorganizzazione e di accelerazione delle opere pubbliche vanno identificate anche opere modello ponte Morandi. Non so come dire c'è opere da realizzare in tempi molto molto brevi sui nodi più preoccupanti. Perché non possiamo dire a chi è finito sott'acqua tre o quattro volte che quando avremo fatto i piani faremo le opere. Dobbiamo essere più pronti e maggiormente rispondenti. Flavio isernia sky tg ventiquattro bologna .