Avanti e indietro dal Brasile per gestire gli affari internazionali di Cosa Nostra Palermitana, la mafia adesso punta sui giovani boss per gestire il suo patrimonio ed in particolare la famiglia mafiosa di Pagliarelli aveva puntato su Giuseppe Calvaruso 44 anni, scarcerato nel 2016, dopo aver scontato una condanna per associazione mafiosa e che da quando era tornato uomo libero, era rientrato in piena operatività sostituendo di fatto il boss Settimo Mineo che era stato arrestato dai Carabinieri, nell'ambito dell'operazione Cupola 2.0 che due anni azzerò i vertici della nuova Cosa Nostra Palermitana che cercava di ricostituirsi. Giuseppe Calvaruso è stato fermato dai Carabinieri ieri pomeriggio non appena il suo aereo proveniente dal Brasile con scalo a Parigi è atterrato a Palermo, secondo I magistrati della Dda avrebbe gestito il traffico di droga, tra la Sicilia e il sud America dove di fatto ormai risiedeva. Ma i suoi interessi economici arrivavano fino a Singapore. Calvaruso è stato accertato dagli investigatori, aveva rapporti stretti con un altro figlio d'arte di Cosa Nostra Antonino Spadaro, figlio del Boss Masino della Kalsa, con lui aveva iniziato ad investire nell'immobiliare. Lo spessore criminale di Calvaruso spiegano gli investigatori, viene dato anche da alcuni episodi, un commerciante della zona infatti vittima di diverse rapine si era rivolto al boss per avere giustizia. Il rapinatore venne rintracciato e massacrato di botte davanti al Capomafia per impartire una lezione a chi non obbediva agli ordini della famiglia. Assieme a Giuseppe Calvaruso sono finite in manette altre 4 persone, si tratta di Francesco Bagnasco, Giovanni Caruso, Silvestro Maniscalco e Giovanni Spanò.