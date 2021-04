Il guardiano dell'isola di Budelli, nell'arcipelago di La Maddalena (Sardegna), ha deciso di lasciare quella che è stata la sua casa per gli ultimi 32 anni. Mauro Morandi era arrivato da Modena nel 1989 prendendo il posto del precedente guardiano e restando l'unico abitante della piccola isola chiusa ai visitatori per proteggerne la splendida spiaggia fatta di sabbia rosa. Dal 2014 l'Ente del Parco della Maddalena cercava di dargli lo sfratto per riprendere possesso e riqualificare lo stabile che occupava.