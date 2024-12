I titoli di Sky TG24 del 12 dicembre 2024, edizione ore 8

I raid israeliani su Gaza uccidono altre 21 persone tra cui diversi bambini. L'Assemblea dell'Onu chiede una tregua immediata. Attentato a Gerusalemme, morto un dodicenne. Dopo il caos in Siria, la questione dei profughi sul tavolo dell'Unione Europea. Salvata bimba di undici anni dopo tre giorni in mare, è l'unica sopravvissuta di un naufragio. Il disastro di Calenzano. Escluso il sabotaggio, si indaga sulla manutenzione straordinaria nel deposito Eni. In Italia altri quattro morti sul lavoro nelle ultime 24 ore. Abusi e sevizie su un sedicenne in uno scantinato a Milano: fermati un quarantaquattrenne e un quattordicenne. Le violenze filmate con il cellulare. Si valuta l'ipotesi di reato di tortura. Maggioranza divisa sul disegno di legge Sicurezza e sullo stop alle multe ai no vax. Domani lo sciopero nazionale. Salvini annuncia: "È necessario rivedere le regole". In Corea del Sud, il presidente Yoon, indagato per insurrezione, difende la legge marziale: "È un atto di governo, non di ribellione". Sabato nuovo voto per l'impeachment. Champions, vittorie della Juve sul City e del Milan contro la Stella Rossa. Pari tra Benfica e Bologna. Oggi tornano Europa e Conference League. Tutte le sfide live su Sky Sport. Si riaccendono i fornelli nella cucina di Masterchef Italia: al via la nuova stagione con gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Appuntamento alle 21.15 su Sky Uno.