I titoli di Sky TG24 del 5 aprile, edizione delle 19

Trump insiste: "Resistete, alla fine con i dazi vinceremo noi". Il segretario al Tesoro Bessent pronto a dimettersi. Manifestazioni contro il presidente nelle principali città americane. Musk interviene al congresso della Lega e dice: "Spero 0 dazi nel futuro". Giorgetti chiede di reagire in maniera razionale. Lunedì convocato un consiglio dei ministri. A Roma migliaia di persone hanno partecipato al corteo organizzato dal Movimento 5 Stelle contro il Piano di Riarmo europeo. Presente anche una delegazione del PD. I russi lanciano un missile sulla città natale di Zelensky, almeno 19 morti, tra loro ci sarebbero molti bambini. "Mosca non vuole il cessate il fuoco" dice il leader ucraino. I 15 medici palestinesi uccisi a Gaza il 23/03 scorso: un video smentisce la ricostruzione dell'esercito israeliano. Hamas pubblica le immagini di due ostaggi. Donne nel mirino. È stato convalidato il fermo dell'assassino di Ilaria Sula. Per il GIP c'è rischio di fuga. Domani la camera ardente di Sara Campanella. Formula Uno su Sky, in Giappone pole di Verstappen. Quarta la Ferrari di Leclerc. Serie A: sono in campo Parma -Inter, questa sera alle 20:45 Milan- Fiorentina. "Sto molto bene, ci vediamo all'internazionale di Roma". Jannick Sinner, numero uno del tennis mondiale, torna a parlare in un'intervista esclusiva a Sky Sport. .