I titoli di Sky TG24 del 12 aprile, edizione delle 13

Standard & Poor's alza il rating dell'Italia. "Potrebbe ancora migliorare", commenta il Governatore di Bankitalia Panetta. Per Giorgetti è il premio alle politiche di Governo. Guerra dei dazi, Trump ottimista sulla Cina: "Sono sempre andato d'accordo con Xi Jinping". Pechino cerca l'intesa con l'Europa. Meloni giovedì a Washington. Riparte il protocollo Italia-Albania e ripartono le polemiche: "Sbarcati in manette", denuncia l'europarlamentare Cecilia Strada. "Si tratta di soggetti pericolosi", spiega Piantedosi. Omicidio Resinovich, indagato il marito Sebastiano Visintin: "Non sono preoccupato risponderò, agli inquirenti", dice. Ora si trovi in Austria per una breve vacanza. È morto Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo. Aveva 83 anni, da tempo malato, era stato scarcerato ieri per motivi di salute. Serie A il Milan travolge l'Udinese nel primo anticipo. Oggi Inter-Cagliari, stasera Juve-Lecce. Tennis, Musetti a caccia della finale a Montecarlo contro De Minaur. Motori: Formula Uno in pista in Bahrein, Moto GP impegnata nel Gran Premio Premio del Qatar. Libere, qualifiche e Sprint Race in diretta sui canali dedicati di SKY Sport. Giornata internazionale del volo umano nello spazio, 64 anni dopo la storica impresa. Alle 18:40 su SKY Tg24 riparte Countdown. Ospiti: Nespoli e Comellini. .