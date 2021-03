Cambiano colore otto regioni, ma molti comuni restano rossi

Cambio di colore per 8 regioni Lombardia, Piemonte, Marche da gialle diventano arancioni, Molise, Basilicata, diventano rosse. La Liguria torna gialla e la Sardegna prima Regione italiana diventa bianca, anche se 3 comuni restano rossi, ma la situazione è più variegata perché alcuni territori all'interno di ciascuna regione hanno provincia o singoli comuni in arancione rinforzato, oppure in rosso. Il divieto di spostamento tra le regioni è valido per tutti, fino al 27 marzo. È consentito recarsi nelle seconde case in zona gialla, arancione, ma non se si é in zona arancione rinforzato rosso. Da parenti e amici si può andare. una sola volta al giorno, in zona gialla, solo se si é all'interno del proprio comune in zona arancione. Mentre é vietato per chi è in zona arancione scuro oppure rosso. I negozi, tranne gli alimentari sono chiusi solo nelle zone rosse, in zona gialla e arancione tutti i negozi sono aperti, ma nel week end, anche in queste zone, centri commerciali continueranno ad essere chiusi. A partire dal 27 marzo in zona gialla, saranno riaperti i teatri, cinema, sale concerto con il rispetto del stanziamento e posti assegnati, Chiuse ancora piscine e palestre e impianti di sci. Bar e ristoranti in zona gialla sono aperti fino alle 18 e fino alle 22 é consentito l'asporto. Asporto e domicilio sono consentite anche nelle zone arancio e rosse. Barbieri e parrucchieri, restano chiusi nelle zone rosse. La capienza degli autobus è sempre al massimo del 50 %. Infine, la scuola: nelle zone rosse arancione rinforzate le scuole sono chiuse nelle altre si continuerà a garantire la presenza per le scuole dell'infanzia, elementari e le medie, mentre per le superiori è prevista la DAD al 50% .