Un uomo di 49 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Bagnara Calabra per violenza sessuale su una sedicenne. L'aggressione è avvenuta lungo viale delle Rimembranze mentre la ragazza si recava a scuola. L’uomo l’ha trattenuta contro la sua volontà, ma il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori. La vittima, scossa, ha sporto denuncia con la madre. L’uomo è stato trasferito in carcere e le indagini continuano per verificare eventuali precedenti o altre vittime.