Caos sanità in Sicilia tra indagini e comunicazioni errate

Nell'inchiesta della Procura di Trapani, che due giorni fa ha portato all'arresto di tre dirigenti dell'assessorato regionale alla Sanità della Sicilia e che vede indagato ormai l'ex assessore Ruggero Razza per falso ideologico, passa per competenza alla Procura di Palermo, che in queste ore sta facendo analizzare i computer che i carabinieri hanno sequestrato negli uffici di piazza Ottavio Ziino ed i telefoni cellulari degli arrestati e degli indagati. Da lì, sospettano i magistrati, potrebbero arrivare ulteriori notizie e, soprattutto, si potrà capire se nella vicenda siano coinvolte altre persone al momento non toccate dall'inchiesta. Un'inchiesta che deve fare chiarezza sulla gestione dell'emergenza Covid in Sicilia, e soprattutto sulla corretta trasmissione dei dati di contagi e morti agli organi competenti, che poi dovevano decidere le misure da prendere regione per regione. Secondo l'accusa i dati in Sicilia sarebbero stati ammorbiditi per evitare che l'isola, ed in particolare la città di Palermo e la sua provincia, diventassero zona rossa e tornassero in lockdown. Il tutto, sostengono i magistrati della procura di Trapani, tenendo all'oscuro il Presidente della Regione Nello Musumeci, che sarebbe completamente estraneo ai fatti. Ma l'inchiesta ha causato un terremoto all'interno della Sanità siciliana, tanto che anche ieri c'è stato un errore grossolano nella comunicazione dei dati. In un primo comunicato si era parlato di quasi 3000 nuovi contagiati, salvo poi correggere il tiro dopo qualche ora, 1600. Insomma, segnali di caos ancora in corso.