I titoli di Sky TG24 del 24 dicembre 2024, edizione ore 8

Il vertice sul Protocollo Italia-Albania, andremo avanti con soluzioni innovative. "L'Europa è con noi", assicura Palazzo Chigi, nuovi trasferimenti da gennaio. Manovra: rush finale con il testo blindato si spunta all'ok definitivo il 28 dicembre. "Parlamento umiliato", protestano le opposizioni. Via libera da Bruxelles alla sesta rata del PNRR. Giubileo 2025: stasera il Papa aprirà la porta santa a San Pietro, imponenti misure di sicurezza, tiratori scelti e postazioni antidroni, dalle 13 zona rossa attorno al Vaticano. Scontri in Cisgiordania, l'Esercito nei campi profughi. Netanyahu parla di alcuni progressi sugli ostaggi, il patriarca Pizzaballa secondo tradizione celebrerà la messa di Natale a Betlemme. Strage di Magdeburgo: il killer sarebbe stato in cura per disturbi psichici. Manifestazione dell'ultradestra per dire stop ai migranti è tempo di cambiare, incalza l'AfD. In Francia nasce il nuovo Governo, non saremo sfiduciati promette François Bayrou. "É schiavo di Le Pen", attaccano i socialisti. Nella squadra anche due ex premier. Aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di una donna schiacciata da un albero in un parco a Roma, illesi i tre figli che erano con lei, grave l'amica. Serie A: l'Inter batte il Como 2-0 e resta in scia di Atalanta e Napoli, Fiorentina sconfitta in rimonta dall'Udinese, il Monza esonera Nesta.