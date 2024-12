I titoli di Sky TG24 del 24 dicembre 2024, edizione ore 13

Al via il Giubileo del 2025, alle 19 Papa Francesco aprirà la Porta Santa a San Pietro. Questa sera poi la messa di Natale nella Basilica vaticana. Il piano per la sicurezza nella capitale, controlli eccezionali anche nelle periferie ma non ci saranno zone interdette al pubblico, dice il questore di Roma a Sky tg24. Il Cardinal Pizzaballa è entrato a Betlemme, la distruzione a Gaza non distrugga anche le nostre vite, dice. Israele estende lo stato di emergenza fino a dicembre del 2025. La questione migranti e i trasferimenti in Albania al centro del dibattito politico, dopo il vertice voluto da Meloni il Governo assicura che il piano ripartirà da gennaio. La manovra verso l'approvazione in Senato, il via libera definitivo previsto per sabato 28 dicembre. PNRR arriva la Sesta rata, Italia in testa in Europa per fondi ricevuti. Poi la Francia che al suo nuovo Governo, il premier Bayrou presenta la squadra, anche i due ex ministri nell'esecutivo, preoccupano però il peso dei lepeniani e le critiche dei socialisti. La vigilia di Natale all'insegna del maltempo, allerta in nove regioni, ore di angoscia per i due alpinisti dispersi da domenica sul Gran Sasso. Soccorsi complicati dalle condizioni meteo. Poi c'è la Serie A con l'Inter che batte il Como nel posticipo che ha chiuso la 17esima giornata e resta in scia di Napoli e Atalanta. L'Udinese batte in rimonta la Fiorentina.