Capodanno 2025, sci e cenoni in baita a Prato Nevoso

Un tricolore disegnato sulla pista da 150 maestri di sci, è con questo spettacolo luminoso che Prato Nevoso ha voluto salutare il 2024 qualche fuoco d'artificio poi i gatti subito in azione perché alle 20.00 parte lo Sci impianti in funzione fino alle 23:45 per godersi fino alla fine un Capodanno sulle piste. "Si scia benissimo le piste sono anche fantastiche anche con questo tempo per cui si scia". "Piste stupende, stanno facendo miracoli". "La serale di Capodanno è una bella emozione, E' una tradizione, diciamo". Fino a che ora scierete? "Fino alle 23,00, fino all'ultimo". "E si brucia qualche caloria prima di andare a mangiare". Chi non si scia si dedica al cenone, in cabinovia raggiungiamo i 2000 metri dello Chalet il Rosso ai piedi del Mondolè che da il nome all'intero comprensorio. Qui è tutto pronto per la cena. "Il menù della serata prevede un astice con lenticchie poi una lasagnetta con polpo e cime di rapa, dolce ai lamponi". Come lo definirebbe questo menù? "Menù simpatico, menù simpatia". "Con un inizio così spero che mi spetti un 2025 fantastico come questa serata". "Ancora più bello del 2024". "Molto più bello".