Capodanno Milano, controlli dal Duomo alle stazioni

Forze dell'Ordine in campo per controlli proprio comprato il recettore forze dell'ordine in campo dal mattino come previsto dal piano sicurezza messo a punto per Capodanno con attività di presidio e controllo nelle zone più centrali di Milano con massima allerta sugli obiettivi sensibili, e le aree più calde come le stazioni. Qui siamo in Piazza del Duomo una delle cinque zone rosse individuate dalla Prefettura, aree off limits perché considerata un pericolo per la sicurezza pubblica. Potrà essere identificato e allontanato, nonostante qui in piazza non siano programmati eventi molti giovani la scelgono come luogo di aggregazione per salutare l'arrivo del nuovo anno. Non sono previsti i varchi di accesso ma transenne a proteggere il sagrato e l'albero di Natale. Con il passare delle ore la sorveglianza va ad intensificarsi con uomini e mezzi anche nelle zone limitrofe. In particolare nei luoghi della Movida: Darsena, Navigli, Corso Como. L'obiettivo è garantire un inizio 2025 senza disordini, stop dalle 21.00 anche alla fermata della metro Duomo. Agenti di Polizia, Carabinieri, Finanzieri presidiano l'ingresso della Galleria e Palazzo Reale dove è stato allestito un punto di primo soccorso.