Carlo Acutis, adolescente italiano noto come "l'influencer di Dio", sarà canonizzato ad aprile 2025. Lo ha annunciato il 20 novembre Papa Francesco. Sarà il primo santo della generazione millennial. Morto nel 2006 a 15 anni per leucemia, Carlo utilizzava le sue competenze informatiche per diffondere la fede cattolica, gestendo siti per la sua parrocchia e un'accademia vaticana. La canonizzazione avverrà durante il Giubileo degli Adolescenti a Roma.