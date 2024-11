Report Legambiente, 146 eventi estremi in 10 anni, agricoltura in ginocchio

Gli effetti sempre più devastanti della crisi climatica sono ormai sotto gli occhi di tutti e i segni sono sempre più tangibili, anche nel nostro paese. A mettere nero su bianco le conseguenze del cambiamento climatico nel settore agricolo con dati, eventi e numeri è Legambiente nell'ultimo report "Città Clima - Speciale Agricoltura". In Italia negli ultimi 10 anni 146 eventi meteo estremi hanno causato danni al settore. Di questi ben 79 si sono verificati soltanto negli ultimi due anni. Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e Veneto sono le regioni più colpite. Il calore e la siccità ma anche le precipitazioni concentrate abbondanti rappresentano un fattore di stress per l'ambiente e quindi anche per le coltivazioni. Parliamo di grandinate, siccità prolungata, trombe d'aria, allagamenti per piogge intense ed esondazioni dei fiumi. Legambiente nel report denuncia anche i ritardi legati al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Ad oggi, si legge nel report, mancano all'appello le risorse per attuare le 361 misure su scala nazionale e regionale previste. Di queste 28 riguardano il comparto agricolo. Senza interventi di mitigazione la stima, riportata nello stesso piano, è che entro il 2050 il settore dell'agroalimentare italiano rischia perdite economiche per €12,5 miliardi all'anno.