Nella stazione di Anagni, in provincia di Frosinone, la polizia di Stato ha svolto un’esercitazione inscenando il dirottamento di un treno. Alla simulazione ha preso parte il network Atlas, rete composta da 38 gruppi di forze di intervento speciale. Nel corso dell’addestramento la polizia è scesa in campo per rispondere a una minaccia terroristica su un treno ad alta velocità, dove teste di cuoio sono salite a bordo per sventare il possibile allarme. .