Caserta, fermato 17enne per l'omicidio di Davide Carbisiero

Il fermo di un ragazzo, un diciassettenne per l'omicidio del diciannovenne che è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in una slot di Cesa. Siamo nel Casertano, il minore è fermato nel centro di giustizia minorile di Napoli, in attesa dell'udienza di convalida, sta seguendo, questa storia di cronaca per noi la corrispondente da Napoli, Gaia Bozza, buon pomeriggio. "Sì, buon pomeriggio a te ai nostri telespettatori e mi trovo proprio davanti alla sala slot dove ha trovato la morte Davide Carbisiero di soli 19 anni, a sparare sarebbe stato l'amico di 17 anni reo confesso che però non ha fornito un movente, avrebbe parlato di una lite, ma anche su questo sono in corso degli approfondimenti. La verità potrebbe emergere dai filmati di videosorveglianza che sono stati acquisiti dagli inquirenti. Indagano i carabinieri coordinati dalla Procura dei minori di Napoli. Domani si terrà l'udienza di convalida del fermo, durante la quale potremmo capire qualcosa in più.".