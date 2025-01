Caso Almasri, dall'arresto al rilascio lampo: tutte le tappe

quarantasette anni, ha una lunga carriera nella cosiddetta polizia giudiziaria del governo libico, fino a diventare, dal duemila e sedici in poi, responsabile di molte prigioni controllate dal governo di Tripoli. Il jam Osama el Mas, anche noto come Almas, è un uomo di peso e tenuto in grande considerazione nel suo paese. All'estero, invece la sua reputazione è macchiata da un'ombra pesantissima. La Corte penale internazionale lo accusa di crimini di guerra e contro l'umanità omicidio, tortura, stupro, persecuzione e detenzione inumana commessi dal febbraio del Duemilaquindici in poi nella famigerata prigione di Mitiga, vicino Tripoli. Il diciotto gennaio del Duemila e venticinque la stessa corte mette nei suoi confronti un mandato d'arresto internazionale e invia la richiesta solo all'interpol l'organizzazione internazionale che facilita la cooperazione tra polizie di paesi diversi e a sei stati. Uno di questi è L'italia. Il giorno dopo, il diciannove gennaio, Duemilacinque L'uomo è a Torino. Dopo essere stato nel Regno Unito e in Germania e con alcuni amici per seguire la partita di calcio tra Juventus e Milan, nel capoluogo piemontese scatta immediatamente l'arresto. Passano tre giorni e il ventidue gennaio Duemilacinque Al-masri viene scarcerato e riportato in Libia con un Falcon Novecento utilizzato dai servizi segreti italiani. Decollato dall'aeroporto Torino di Caselle, è atterrato a Tripoli, in Libia, e Masri viene accolto come un eroe da un gruppo di persone esultanti. In Italia. La notizia deflagra scoppia il caso giudiziario e politico, a partire dalla Corte penale internazionale che la sera stessa del rilascio, con un comunicato durissimo chiede spiegazioni all'italia. La procedura formale che avrebbe permesso la liberazione di Almas porta alla corte d'appello di Roma che non avrebbe convalidato l'arresto, sostenendo che la Digos di Torino, prima di farlo avrebbe dovuto avvisare il ministero della Giustizia in senato. Il ministro Piante Dosi conferma che l'avviso al ministero è arrivato solo dopo l'arresto e che la scelta riportare il Masri in Libia è seguita un provvedimento di espulsione per motivi di sicurezza dello Stato, vista la pericolosità del soggetto. Versione confermata qualche giorno dopo da Geda, dalla stessa premier ora l'ultimo colpo di scena in una vicenda con molti punti ancora da chiarire che ti riga kt g ventiquattro .