Caso Almasri, Li Gotti: rifarei tutto, non temo pressioni

L'avvocato ha sentito il video di Giorgia Meloni, cita il suo nome l'avvocato Li Gotti e dice ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi che non ci ho mai parlato, mi permette. Io sono stato sottosegretario dal Duemilasei al Duemilaotto nel secondo governo Prodi in quota Italia dei Valori. Perché favoreggiamento e peculato. Ma io ho individuato queste due ipotesi di reato per favoreggiamento personale. Peculato perché nel mentre ancora doveva essere decisa l'esito di questa persona arrestata e era stato già inviato con provvedimento della presidenza del consiglio, il falco dei servizi segreti alle undici e quattordici a Torino, in attesa della persona del generale. Ma ancora non c'era nessun provvedimento di liberazione. Senta, avvocato, è stato raggiunto da insomma da solidarietà in queste ore perché è normale che il suo nome è nella bufera. Beh, nella bufera casomai ci possono essere i messi che sono i ragazzi d'altra parte. Io sono abituato a questo tipo di di contrasti, diciamo. Io sono stato per quindici anni sotto protezione, sotto scorta da far uccidere Salvatore dei, figuriamoci se mi posso preoccupare. E mi dice Okay, avvocato, lo rifarebbe? Certo eh, la dignità è una a me non mi va che un criminale sia stato restituito alla Libia per continuare a fare ciò che aveva fatto fino a quel momento. Violenza sessuale, tortura, lavori forzati, assassini Non mi va. Io vivo in un Paese civile e non convive. Non posso far convivere la civiltà con la barbarie. .