Rilevo che la mia task force epidemiologica dice che tutti i vaccini hanno una certa percentuale di reattività e di reazioni allergiche che non divergono da quelle di AstraZeneca, sembra che noi stiamo vivendo in un mondo che è quasi irreale, come se quotidianamente le persone non morissero per Covid e non le facessimo guarire per il vaccino, Francamente credo sia l'esatto opposto. Più vacciniamo e più rapidamente facciamo, più salviamo percentualmente persone dal Covid.