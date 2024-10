Caso dossieraggio, Gabrielli: protezione dati attualmente inefficace 

"Il tema oggi, il vero tema è che le banche pubbliche che custodiscono la vita, i dati delle persone non sono nella condizione come evidentemente queste inchieste stanno dimostrando, di rappresentare un giusto e sicuro elemento di protezione. Gli strumenti ci sono, quindi interroghiamoci qual è lo stato dell' Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza? Qual è lo stato di salute del perimetro nazionale di sicurezza? Quali sono le ispezioni che sono state svolte nell'ambito di queste prerogative? Quali sono gli enti che in qualche modo per la loro condizione di inaffidabilità, dovrebbero essere anche sanzionati"?.