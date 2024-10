Castellabate, trovata bruciata vicino casa: caccia a killer

È un giallo il caso di Silvia Nowak, la 53enne tedesca che da un po' di tempo si era trasferita ad Ogliastro Marina nel comune di Castellabate in provincia di Salerno insieme al compagno un connazionale di 62 anni. Silvia Novak è uscita da casa sua da quel portone martedì pomeriggio, il suo corpo è stato ritrovato a pochi metri dalla tenuta dove abitava con il suo compagno. L'area sequestrata delimitata lambisce la proprietà dei due. Sono poco più di 100 metri. Le ricerche sono durate tre giorni ma alla fine il corpo del quale anche difficile l'identificazione ufficiale perché in gran parte carbonizzato, è stato trovato vicino casa che è stata posta sotto sequestro. A trovarlo, un agente della polizia locale. "Un nostro agente, vice comandante ha avuto modo di trovare, trovare questa persona. Da parte nostra, speriamo che chiunque sappia qualcosa chiunque possa dare una mano all' indagine si faccia avanti, dica qualsiasi elemento che possa come dire determinare di arrivare alla verità". Il compagno della donna è stato ascoltato dai carabinieri che indagano coordinati dalla Procura di Vallo della Lucania. Ma è stato rilasciato perché avrebbe un alibi. La telecamera di sorveglianza della villetta di fronte lo avrebbe ripreso mentre dormiva quando la compagna usciva di casa. "Ci mostra essenzialmente questo dato: Silvia che esce ed il marito che praticamente è appoggiato su una sedia. Il marito ha dichiarato che era sua abitudine che a quell'ora stava dormendo nulla come dire fa presagire che questa cosa non corrisponde al vero, ma perché abbiamo il dato obiettivo della ripresa video". Prima dell'autopsia, sarà effettuata un'ulteriore prova di riconoscimento del corpo: l'esame autoptico dirà di più compresa la presenza di ferite da taglio.