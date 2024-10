Catanzaro, paga 4 euro l'ora i dipendenti: arrestato

Un imprenditore calabrese, titolare di cinque supermercati a Montepaone, Soverato e Chiaravalle Centrale, è stato arrestato il 29 ottobre insieme ad altre due persone dai finanzieri di Catanzaro. L'accusa è di sfruttamento dei dipendenti: questi venivano pagati 4 euro l'ora per oltre 50 ore settimanali, con una parte della paga trattenuta e ferie limitate. Inoltre, eventuali infortuni venivano falsamente dichiarati come domestici. La Guardia di Finanza ha sequestrato sei attività commerciali legate all'imprenditore, per un valore complessivo di oltre 27 milioni di euro.