Cefalù, quattro turisti tedeschi intossicati da monossido 

Per la loro vacanza di fine anno avevano scelto una delle località più belle e frequentate dai turisti sulla costa nord della Sicilia tra Palermo e Messina. Una famiglia di tedeschi aveva preso in affitto questa villetta, immersa nella quiete del Parco delle Madonie a pochi chilometri da Cefalù. La tragedia è avvenuta nella serata di domenica. Tutti e quattro sono rimasti intossicati, probabilmente a causa delle esalazioni di monossido di carbonio fuoriuscito dal camino. Il più anziano, Elmo Pargman, 63 anni, è riuscito a chiamare il 118 prima di perdere i sensi, come la moglie Patrizia e figli di lei, Jonathan di 36 anni e Caterina di 34. Quando i sanitari del 118 e Vigili del Fuoco sono arrivati nella casa, erano tutti in stato di incoscienza. Le stanze sature di gas. Immediato il trasporto all'ospedale Giglio di Cefalù. Per Jonathan non c'è stato nulla da fare. Gli altri tre pazienti sono stati stabilizzati e trasferiti d'urgenza all'ospedale di Partinico per il trattamento nella camera iperbarica. La più giovane della famiglia è stata intubata, le sue condizioni sono quelle che destano le maggiori occupazioni. La villetta intanto è stata posta sotto sequestro, sorvegliata dalla Polizia che indaga per accertare le cause della tragedia e per verificare se tutte le norme di sicurezza siano state rispettate.