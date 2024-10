Comolake 2024, l'energia al centro della terza giornata

Le sfide dell'energia all'incrocio tra sostenibilità, sicurezza e intelligenza artificiale. Su questi temi si è concentrata la terza giornata di Comolake, rassegna in corso a Villa d'Este a Cernobbio dedicata a innovazione e digitale. Il tema della transizione arriva qui a poche ore dalla pubblicazione del nuovo rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, il più autorevole e completo sui trend del settore, e segnala una crescita clamorosa delle rinnovabili che però non basta a centrare gli obiettivi fissati da tutti i Paesi del mondo. "Direi che le rinnovabili ogni anno fanno nuovi record. Lo scorso anno 473 gigawatt di capacità installata. Tanto per darti, come dire, un metro di paragone è più di quanto nucleare è stato installato in settant'anni. Nonostante che la direzione di viaggio sia quella giusta, la verità è che ancora, purtroppo, non abbiamo quel passo che ci consente di essere in linea con un percorso coerente al raggiungimento degli obiettivi di Parigi". Ma quali sono gli ostacoli? "Naturalmente ci sono elementi che rendono complicata l'evoluzione, comunque sono sistemi, quelle delle rinnovabili, che devono integrarsi in un sistema che lentamente si sta adattando. Lo ha fatto anche negli ultimi anni molto più velocemente di quanto non lo avesse fatto negli anni precedenti, parlo dell'Italia, e questo è sicuramente l'aspetto positivo del processo di decarbonizzazione perché ci permette di affidarci a delle fonti che hanno un minor tasso di emissione carbonica".