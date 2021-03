Coronavirus, a Bari reparti Covid mai così pieni

Nella centrale operativa del 118 di Bari si supera ormai abbondantemente la media delle mille chiamate al giorno. Nella giornata di ieri abbiamo avuto circa 1470 chiamate d'emergenza. Riusciamo a fare un filtro notevole perché molte sono chiamate, le richieste di informazioni per cui abbiamo generato circa trecento emergenze, 140 sono state le ospedalizzazioni la metà di queste sono praticamente pazienti covid accertati. Qui in Puglia la terza ondata si sta trasformando col passare dei giorni in uno tsunami che investe soprattutto i pronto soccorso. Qual è il tempo di attesa medio di un'ambulanza oggi negli ospedali pugliesi? Abbiamo avuto punte anche di 48 ore, abbiamo avuto paziente che dopo 10 ore sono andati via perché hanno rifiutato le cure ospedaliere, perché si erano ovviamente stancati dall'attesa spasmodica al di fuori del pronto soccorso. I reparti covid in Puglia non erano mai stati così pieni, con le terapie intensive ormai al 39%. Numeri impressionanti che per assurdo potrebbero essere molto più alti. Sempre più spesso, infatti, la valutazione del medico del 118 poco può contro la paura di finire in ospedale. Stiamo notando da parte dei pazienti spesso il rifiuta al trasporto anche quando noi diamo indicazioni all'ospedalizzazione e questo un dato che ci sta colpendo molto, per cui c'è un buon numero di questi pazienti che rifiutano l'ospedalizzazione. Siamo circa intorno al 40% dei pazienti cui inviamo il mezzo di soccorso.