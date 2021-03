Coronavirus, a Scandicci parchi chiusi per salvare le scuole

La Toscana è in bilico, ma se rosso significa ancora scuole chiuse, alcuni comuni si impegnano a fare altri diversi sacrifici. A Firenze il Sindaco Nardella annuncia più controlli sugli assembramenti, ma il prudente ottimismo porta a misure poco drastiche. Ad oggi confermiamo l'ordinanza che vieta la vendita e consumo di alcolici in tutta la città dalle 16 in poi il venerdì, sabato e domenica e divieto di stazionamento in molte piazze della città. Per quanto riguarda le aree verdi, abbiamo intensificato i controlli, soprattutto per evitare attività sportive e ludiche in impianti sportivi all'aperto dove abbiamo registrato assembramenti. Ha numeri da zona rossa il comune di Scandicci, cintura tra il capoluogo dell'Empolese e Valdelsa. Qui tutti gli spazi gioco, le aree verdi sono blindati. A fronte di una settimana in cui c'è stato un aumento del 28% dei contagiati abbiamo ragionato freddamente sul fatto che volevamo tenere insieme la salute delle persone che è il bene primario, ma anche le scuole aperte, le fabbriche, i negozi di norma aperti. Quindi lavoro e scuola aperti è uno sforzo in più per i cittadini che si stanno comportando straordinariamente bene per contenere la pandemia. Io so che è un indirizzo di carattere culturale, che non risolve la situazione, ma dà il senso di una maggiore responsabilizzazione cittadina.