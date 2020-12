Coronavirus, bollettino: 17.572 nuovi casi e 680 decessi

Aumentano i casi così come i tamponi effettuati. L'ultimo bollettino del Ministero della Salute segnala 17572 nuovi positivi. Un dato in risalita se si guarda ai due giorni precedenti, ma i tamponi processati sono stati quasi 200mila, vale a dire oltre 30mila in più rispetto al giorno precedente. E cosi la percentuale tra nuovi casi e test fatti resta stabile rispetto a martedì, anzi cala lievemente siamo all'8,8 %. Supera nettamente la media nazionale il Veneto, che continua a presentare un rapporto positivi su tamponi elevatissimo, questa volta sfiorando il 19%. Ancora in calo ed è una buona notizia il numero dei pazienti ricoverati per Covid-19. I posti letto occupati nei reparti ordinari sono 445 in meno rispetto al giorno precedente, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 2926. 77 posti in meno che non corrispondono però necessariamente ad altrettanti guariti. Va considerato infatti che i posti possono essere liberati anche a causa dei decessi. Ed è proprio questo il dato che desta maggiore attenzione il numero delle vittime resta alto nel nostro Paese, nelle ultime 24 ore sono morti a causa del Covid altre 680 persone e non ci sono al momento segnali evidenti che facciano dire che si va verso un calo dell'andamento dei decessi. Ormai da settimane ogni giorno si attestano diverse centinaia di vittime per un totale di 66537 morti da inizio pandemia.