Coronavirus, D'amato: il Lazio verso zona gialla

Abbiamo degli indicatori per l'occupazione delle terapie intensive e dei posti letto di area medica Covid in discesa. Sulla città di Roma in media ogni giorno sono 5 600 casi. Possiamo dire che è una situazione stabile tendente al basso. Ecco, questo è lo stato attuale, per cui noi rispettiamo le indicazioni che arriveranno dall'Istituto Superiore di Sanità, ma ci sono le condizioni per ritornare in zona gialla. - Più di 156000 vaccinati. - Noi abbiamo 40000 che hanno già completato il percorso vaccinale e corrisponde al 30% circa dell'intera popolazione italiana che ha completato le 2 dosi. Dal primo di febbraio sarà possibile prenotare per gli over 80. Le somministrazioni degli over 80 inizieranno il giorno 8 di febbraio. Noi consentiremo a chi ha fatto la seconda dose di scaricare con SPID dal fascicolo sanitario il proprio certificato vaccinale. Poi è chiaro che l'utilizzo di questo certificato spetta al Governo, al Parlamento definirne le modalità, c'è una discussione in corso anche a livello europeo, sicuramente per alcuni settori sarà importante, immagino nel settore della ristorazione, del commercio, dei trasporti, delle palestre, cioè sapere di poter ospitare persone che hanno completato il percorso vaccinale, è chiaro che adesso parliamo ancora di una fascia modesta della popolazione, che però auspichiamo che possa tendenzialmente crescere.