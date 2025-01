Courmayeur, soccorso escursionista senza attrezzatura

Un cinquantenne italiano è stato soccorso sul Mont Chétif, a Courmayeur, dopo essersi avventurato sulla vetta di 2.343 metri senza attrezzatura adeguata. Persa la via del rientro, l’uomo ha allertato la Centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta. Una squadra via terra, composta da soccorritori del Sav e della Guardia di finanza di Entrèves, lo ha raggiunto con ciaspole e scarpe adatte, riportandolo a valle in sicurezza. L’escursionista non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno di cure mediche.