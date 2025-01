Courmayeur, vacanze di Natale da record sulle piste da sci

Il sole irradia una luce da fiaba su Plan Checrouit, 1.600 metri d'altitudine, stazione di arrivo sulle piste di Courmayeur. La scuola di sci e snowboard "Monte Bianco", la più grande d'Italia con i suoi 300 maestri, brulica di aspiranti sciatori dai 3 anni agli anta. Le piste sono piene. Gli alberghi hanno registrato il tutto esaurito in queste vacanze di Natale da record. "Oltre 100.000 presenze nel comprensorio durante le vacanze che per noi è un numero davvero molto importante a conferma comunque di una crescita costante anno dopo anno che ci rende molto contenti e ci fa pensare che la stagione proseguirà nel migliore dei modi". In ovovia saliamo ai 2.200 metri di Col Checrouit. Da quassù la vista è magnifica. Lo sguardo cattura l'intera Valle d'Aosta con un mare di nuvole che abbiamo appena attraversato e che ora ammanta Courmayeur e tutta la valle centrale. Le piste raggiungono i 2.800 metri e il Monte Bianco che spunta nella foschia troneggia sul comprensorio. "Da qua si vede il Monte Bianco da ogni angolo del comprensorio. Credo che sia davvero una cosa stupenda per Courmayeur poter avere la più bella montagna delle Alpi, e la più alta, e i nostri ospiti possono veramente goderne da ogni punto". "La stagione si prospetta senz'altro bene. Abbiamo il comprensorio completamente innevato e abbiamo visto che anche il clima quest'anno sembra essere tornato ai tempi in cui l'inverno era inverno, quindi ci aspettiamo da qui ad aprile di avere un'ottima stagione".