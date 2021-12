Covid, Antonelli (CTS): in ti l'80% dei non vaccinati

Io vado a collegarmi subito e lo ringrazio molto il professor Antonelli perché queste sono ore di lavoro normalmente. Professore le rubo qualche minuto. Intanto grazie. Lei è il primario della terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma e la prima domanda che voglio farle è qual è la situazione? "Mi faccia una fotografia del suo reparto questa mattina." "Buongiorno. In questo momento noi abbiamo 30 malati che sono ricoverati che sono Covid, di questi l'80% è costituito da pazienti non vaccinati, il 20% di pazienti vaccinati e fragili o che hanno avuto l'ultima somministrazione del vaccino più di 5 mesi fa perlopiù. Dei pazienti Covid e non vaccinati ne abbiamo avuti in questi giorni alcuni particolarmente gravi e addirittura trattati con la circolazione extracorporea. In questo momento da 5 che erano ce ne sono tre." "Professore ma di questi qui nella sua nel suo reparto non vaccinati l'età media qual è?" "L'età media è più bassa, è più bassa di quella che abbiamo sempre visto ed è un range diciamo che parte dai intorno ai 20, 25 anni fino ai 70, 75. Debbo dire però e questo mi ha molto meravigliato che nelle ultime settimane abbiamo visto anche un certo numero di pazienti più anziani, cioè oltre i 75 anni non vaccinati." "Cioè quindi persone di quell'età che hanno scelto di non ricorrere al vaccino per provare a sconfiggere il virus?" "Sì guardi perlopiù io devo devo dire che si tratta di persone che hanno paura e dove l'informazione o l'inquinamento da informazione, se mi passa questo termine, li ha realmente confusi e alla fine si sono trovati nella ambascia e nel timore di qualche effetto collaterale dal virus, dal vaccino e hanno preferito per uguali motivi non vaccinarsi, non rendendosi conto di quanto questo non solo li ha messi a rischio ma li ha messi a rischio del ricovero ospedaliero e purtroppo di morte.".