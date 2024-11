Massa, bimba di 17 mesi muore dopo aver ingoiato una pila

Dopo la morte di una bimba 17 mesi la procura di Massa Carrara ha aperto un'inchiesta: un passo necessario per l'acquisizione delle cartelle cliniche e per procedere all'esame autoptico il prossimo lunedì, quello che è già noto è che la piccola, deceduta all'ospedale di Massa dove era stata trasferita dal Policlinico Le Scotte di Siena, ha ingoiato una piccola pila. Nell'ospedale senese, il più vicino alla residenza della famiglia, è stata portata due volte. La corsa in seguito ai primi sintomi, gli accertamenti e le dimissioni; dopo poche ore dal ritorno a casa, si sarebbe reso necessario però un nuovo ricovero sempre al Le Scotte. Lì, alcuni giorni di degenza, poi il peggioramento probabilmente a causa delle sostanze rilasciate dalla pila, scrive con un comunicato l'azienda ospedaliera universitaria senese, per un grave problema all'aorta il trasferimento d'urgenza in elisoccorso nel centro specializzato in problemi cardiovascolari dove la bambina è morta il 12 novembre.