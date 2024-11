Milano, incendio in un palazzo di due piani: nessun ferito

Un incendio è divampato ieri sera in un'officina situata in via Lisiade Pedroni, alla periferia di Milano, coinvolgendo un edificio di due piani. L'origine delle fiamme è ancora in fase di accertamento. I Vigili del Fuoco del Comando di Milano sono intervenuti con 13 equipaggi, tra cui carro soccorso, carro schiuma, un carro aria e un'autoscala, per mettere in sicurezza l'area. Dieci persone presenti nello stabile sono state evacuate; nessuna ha necessitato di ricovero ospedaliero. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore.