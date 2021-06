Covid, Bari: si torna al caffè al banco. VIDEO

"Il caffè va gustato al bar, punto". Si torna al bar dunque, una conquista quasi. Di sicuro un piccolo grande passo verso la normalità. "Dopo tanto tempo, finalmente, abbiamo ripreso a fare una colazione in tranquillità, al bar". "Noi siamo qui a Bari in vacanza e non ci pare vero di poter mangiare un bel cornetto, come si deve, al banco tranquilli, senza problemi". "Un piccolo grande segnale di normanità?" "Certo, non un piccolo è un grande segnale del ritorno alla normalità. Meno male". Se la godono i clienti, ma la normalità la ritrova, apprezzandola, anche chi sta dall'altra parte del bancone. "È un bel segnale di ripresa perché la gente era comunque stanca di consumare all'esterno, diciamo, il caffè. Nonostante si fosse abituata a questo cambiamento, diciamo, la clientela è molto soddisfatta". "Siamo riusciti, con oggi, a prenderci un buon caffè in compagnia di chi vogliamo e non essere costretti a stare seduti a un tavolo". "Io personalmente, che faccio questo lavoro da 37 anni, mi sento come se fosse il primo giorno di lavoro". "Finalmente siamo tornati come prima. E speriamo anche di poter continuare così". "Magari senza mascherina, anche".