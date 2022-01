Covid, il bollettino del 14 gennaio

Perché pensiamo solamente che se noi togliamo dagli asintomatici gli asintomatici positivi dal conteggio noi leviamo un'informazione fortissima per quanto riguarda le comorbidità, la presenza di eventuali, appunto, precedenti malattie, lo stato di salute dei pazienti. E allora quello che mi viene da dire è questo. Noi già probabilmente rispetto ad altri Paesi europei soprattutto del nord Europa siamo stati indietro riguardo al sequenziamento, per larghi periodi, riguardo forse anche a quella che viene chiamata infection survey di lungo corso. Bene questa richiesta dei nostri governanti sicuramente non è una richiesta secondo me attuabile. Dobbiamo continuare a monitorare, dobbiamo continuare a tracciare solamente attraverso il dato e solamente appunto anche il dato che riguarda gli asintomatici positivi.