Covid, dati sui contagi nelle scuole ancora frammentari

Pensare alla riapertura delle scuole, il presidente Draghi lo dice chiaramente. Cominceremo a riaprire le scuole primarie e dell'infanzia se la situazione lo permette anche nelle zone rosse dopo Pasqua. Il punto è proprio quello. Se la situazione lo permette, perché come ormai sappiamo, i dati sul contagio nelle scuole sono frammentari e non omogenei e comunque pochi i dati, invece sulla situazione in generale ci sono e vanno considerati in una doppia chiave. Da una parte il grande vantaggio di riaprire le scuole per i bambini, per la loro socialità, per il loro percorso didattico e per le famiglie, provate dall'ennesima dad che rende tutto complesso. L'organizzazione, il lavoro in smart working o in presenza, tutto al netto di avere un PC o uno smartphone e una buona connessione. Dall'altra parte il sentimento che ci accompagna da più di un anno, la paura. E poi il grande tema dei vaccini. Abbiamo accelerato, dice Draghi, ed è innegabile. L'obiettivo è importante, 500000 al giorno, sempre al netto della disponibilità dei sieri e del rispetto delle consegne previste, ma al momento la strada è ancora lunga. Dunque con questo numero di vittime, e ancora troppe, e di contagi il numero ridotto di vaccinazioni soprattutto nella fascia più anziana, fa riflettere la probabile riapertura delle scuole, anche se molto spesso senza lezioni soprattutto i più piccoli vengono affidati ai nonni, magari in attesa di vaccino e quindi è un cane che si morde la coda. Insomma la situazione è difficile, piuttosto ingarbugliata. Ma certo la riapertura delle scuole, soprattutto per i più piccoli, come ipotizzato da Draghi sarebbe anche un segnale di speranza. Quel messaggio di fiducia che il Presidente ha auspicato, salvo chiudere poi con un "speriamo".