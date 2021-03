Covid, la vaccinazione in relazione alle varie fasce d'età

A che punto siamo con il piano vaccinale considerato anche da dove eravamo partiti a gennaio, quando appunto ha preso avvio la vaccinazione. Con le prime categorie prioritarie erano stati appunto individuati operatori sanitari, personale e ospiti della Rsa over 80, alle quali poi si sono aggiunte altre categorie a poco a poco che arrivavano nuove dosi di vaccino, personale docente e forze di polizia, servizi penitenziari con una modifica del piano vaccinale arrivata a marzo, che di fatto mette tra le categorie prioritarie anche coloro che hanno elevate fragilità e poi via via tutte le varie altre classi di età fino ai più giovani. Ma parlando di classi di età, vediamo a che punto siamo arrivati. Per quanto riguarda la vaccinazione i più vaccinati ad oggi sono ovviamente gli over 80, il 46,52%, ma salta all'occhio sicuramente anche la percentuale di 70-79enni che è tra le più basse se la confrontiamo per esempio alla classe di età 20-29enni. Vediamo che su 365000 20enni e 29enni che sono stati vaccinati con almeno una dose, i 70-79enni sono di meno. Questo perché, evidentemente, sono in pensione, quindi non appartengono ad altre categorie come invece potrebbe essere tra i 20 29enni che potrebbero appartenere tra le categorie per esempio del personale sanitario o docente. Ma è vero anche che i 70-79enni sono probabilmente gli anziani più attivi, quelli che per esempio si occupano dei nipoti, li vanno a prendere a scuola. Vediamo che anche da questo punto di vista si va un po' in ordine sparso nel nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda le regioni e per quanto riguarda agli anziani in questa grafica. Vediamo gli over 80 che sono stati vaccinati con due dosi, ci sono regioni particolarmente virtuose che hanno percentuali più alte di altre regioni che invece hanno percentuali più basse. Va detto, in questo caso però che c'è anche una differenza legata alla densità di popolazione anziana presente in ogni regione. Stesso discorso per quanto riguarda i 70enni di cui parlavamo, anche in questo caso vediamo che le regioni procedono in ordine sparso, tuttora alcune regioni hanno più vaccinato, quindi regioni più virtuose, e regioni che invece restano indietro.